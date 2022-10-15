15 Октября 2022, 19:17

Штормовая погода ожидается в пяти областях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Туман и сильный ветер ожидаются 16 октября в пяти областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Днем на западе Восточно-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный, 15-20 м/с.

Днем на западе, юге Абайской области ожидается ветер юго-восточный, 15-20 м/с.

16 октября ночью и утром на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске 16 октября ночью и утром ожидается туман.

Утром и днем на севере, в горных районах Туркестанской области ожидается ветер юго-западный, 15-20 м/с.

16 октября ночью и утром на севере Северо-Казахстанской области ожидается туман.