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Штормовая погода ожидается в девяти регионах Казахстана

31 Августа 2021 21:03
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Штормовая погода ожидается в девяти регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в девяти областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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В связи с прогнозом дождей, местами сильных, с 31 августа по 2 сентября в горных районах Восточно-Казахстанской и Жамбылской областей ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.

Днем 1 сентября в Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью 1 сентября на северо-западе, юго-западе Павлодарской области ожидается туман.

1 сентября в Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

1 сентября на севере Алматинской области ожидается гроза, град. Ветер восточный, при грозе порывы 17-22 м/с. На северо-западе и юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

1 сентября на северо-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на севере, северо-востоке области 15-20 м/с.

1 сентября в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

1 сентября на востоке Карагандинской области ночью ожидается гроза. Ночью и утром на севере области ожидается туман. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.


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#Казгидромет   #Регионы   #Погода  
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