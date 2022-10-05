Штормовая погода ожидается в четырех областях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сильный ветер, пыльная буря и заморозки ожидаются в четырех регионах Казахстана 6 октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Западно-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере, западе Туркестанской области ожидается пыльная буря. На севере, западе, в горных районах области ветер восточный 15-20, на горных перевалах порывы 23 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса. В Туркестане днем временами ожидается пыльная буря. Ветер восточный, днем порывы 15-20 м/с.

6 октября днем на севере Актюбинской области ожидается ветер юго-восточный, восточный, порывы 18 м/с.

Днем 6 октября в центре Кызылординской области ожидаются пыльная буря, ветер восточный, 15-20 м/с.