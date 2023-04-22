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    Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана

    22 Апреля 2023, 22:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Гроза и сильный ветер ожидаются 23 апреля в столице и 12 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В Алматинской области ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. В Конаеве 23 апреля днем ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

    23 апреля ночью на севере Кызылординской области ожидается гроза. Сохраняется ветер юго-восточный с переходом на северо-западный? днем в центре области 15-20 м/с, с пыльной бурей.

    На востоке, юге Атырауской области ожидается ветер западный, днем 15-20 м/с.

    Днем на севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актобе 23 апреля днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с.

    Днем на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза.

    Днем в горах Туркестанской области ожидается гроза. На севере области - пыльная буря. Ветер южный с переходом на северо-западный, на севере, в горных районах области 15-20 м/с.

    На севере, западе, юге Акмолинской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с. Днем на западе области - гроза. В Кокшетау ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, временами порывы 15-20 м/с.

    В Астане 23 апреля ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

    В Карагандинской области ожидается ветер южный, ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, временами порывы 23 м/с. В Караганде 23 апреля ожидается ветер южный, днем порывы 15-20 м/с.

    Днем на севере Павлодарской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

    На западе Северо-Казахстанской области днем ожидается гроза. Ветер южный, ночью на западе области порывы 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с, порывы 23 м/с. В Петропавловске ожидается ветер южный, днем порывы 15-20 м/с.

    На западе, юге Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на большей части области порывы 15-20 м/с. В Костанае 23 апреля днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с.

    В районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается ветер восточный, порывы 17-22 м/с. Ночью в центре области сохраняются заморозки 3 градуса. В Талдыкоргане 23 апреля ночью сохраняются заморозки 3-5 градусов.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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