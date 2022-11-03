Штормовая погода ожидается в Алматы и 12 областях страны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Дождь со снегом, туман, гололед и низовая метель ожидаются в Алматы и 12 областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Кызылординской области ожидается ветер южный, юго-западный, днем в центре области 15-20 м/с.

В горных, предгорных районах Алматинской области ожидаются туман, днем на севере и в центре области - ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Алматы 4 ноября ночью и утром ожидается туман. В Конаеве ночью и утром - туман.

Ночью и утром 4 ноября в Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. В Уральске ночью и утром ожидаются туман, гололед.

На западе, севере Улытауской области ожидается ветер южный, юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На севере Актюбинской области на дороге ожидается гололедица. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, днем на востоке, в центре области порывы 15-18 м/с.

4 ноября ночью и утром на севере, юге, в центре Абайской области ожидается туман. В Семее ночью и утром ожидается туман.

В Акмолинской области на большей части ожидаются осадки, днем на западе области - сильные осадки (дождь, снег). На севере, западе области на дорогах ожидается гололедица. Ветер южный, юго-западный, ночью на западе области, днем на большей части области 15-20 м/с, на севере области порывы 23 м/с. В Кокшетау утром и днем на дорогах ожидается гололедица. Ветер южный, юго-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром 4 ноября в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер юго-западный, утром и днем в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.

Днем в горах Туркестанской области ожидается сильный дождь. На севере, юге области - туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, утром и днем на севере, в горных районах области 15-20 м/с.

Днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, западе, востоке области ожидаются гололед, низовая метель. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-восточный на севере, западе, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске 4 ноября ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

На большей части Костанайской области ожидаются осадки, днем на севере области - сильные осадки (дождь, снег), гололед. На севере, западе, востоке области - туман, низовая метель. Ветер южный, юго-западный, на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 25 м/с. В Костанае ожидается гололед. Ветер южный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром 4 ноября в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе области, в горных районах 15-20 м/с. В Таразе ночью и утром 4 ноября ожидается туман.



