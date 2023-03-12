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    Штормовая погода ожидается в Алматы и 12 областях Казахстана

    12 Марта 2023, 20:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Осадки, сильный ветер и туман ожидаются 13 марта в Алматы и 12 областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

    На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на севере, юго-востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске 13 марта ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем порывы 18 м/с.

    13 марта ночью и утром на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер южный, днем на западе области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске 13 марта ночью и утром ожидается туман.

    На севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный, днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с.

    13 марта ночью на юге, в горных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки (дождь, мокрый снег), на юге, в горных районах области - туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на севере, востоке области 15-20, порывы 25 м/с. В Конаеве 13 марта ожидается ветер северо-западный, порывы 15 м/с.

    В Алматы13 марта ночью ожидается сильный дождь, утром - туман, ветер северо-западный, ночью порывы 15 м/с.

    На юге, западе Павлодарской области ожидается туман.

    Ночью и утром в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный, на горных перевалах порывы 15-20 м/с.

    На юге, в горных районах Жетысуской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере, в горных районах области ожидается туман. Ветер западный, на востоке, в горных районах области порывы 17-22 м/с.

    На востоке, севере, юге Костанайской области ожидается туман.

    На востоке, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на большей части области 15-20, ночью на северо-западе области порывы 23 м/с. В Актау 13 марта ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

    На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман.

    13 марта ночью на востоке Актюбинской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, на юге, западе области порывы 15-20 м/с.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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