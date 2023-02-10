Штормовая погода ожидается в 9 регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Туман, метели и сильный ветер ожидается в девяти областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На западе, севере, югеАтырауской области ожидается туман.

11 февраля ночью и утром на севере, юге, в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер восточный, ночью и утром на севере, востоке области порывы 15-20, временами 25 м/с.

11 февраля ночью и утром на северо-востоке, юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске 11 февраля ночью и утром ожидается туман.

11-12 февраля на юге, севере, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, на юго-западе, севере, в горных районах области 15-20 м/с, 11-го, ночью 12 февраля порывы 23-28 м/с, на юго-западе области, в горных районах временами 30 м/с и более. В Таразе11-12 февраля ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, 11-го, ночью 12 февраля порывы 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, утром и днем 11 февраля временами 30 м/с и более.

11 февраля утром и днем на севере, в горных районах Туркестанской области ожидается метель. На юге, в предгорных районах области - туман. Ветер юго-западный, утром и днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, на горных перевалах порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более. В Шымкенте 11 февраля ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15- 20 м/с. В Туркестане 11 февраля ожидается ветер юго-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

11 февраля на севере Кызылординской области ожидаются туман, утром и днем в центре, на юге области - гололед, метель. Ветер западный, юго-западный утром и днем в центре, на юге области 15-20 м/с. В Кызылорде 11 февраля утром и днем ожидаются гололед, метель. Ветер западный, юго-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с

11 февраля ночью на западе Актюбинской области ожидается туман.

На юге, востоке Улытауской области,на юге, востоке Карагандинской области ожидается низовая метель.