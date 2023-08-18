Штормовая погода ожидается в 14 регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Грозы, жара и град ожидаются в 14 областях Казахстана 19 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

19 августа в горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на востоке области порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на большей части Западно-Казахстанской области сохраняется сильная жара 35-36 градусов, чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске - высокая пожарная опасность.

19-21 августа в Карагандинской области ожидается высокая пожарная опасность.

19-21 августа в области Улытау ожидается высокая пожарная опасность.

19 августа днем в Атырауской области сохраняется сильная жара 35-38 градусов, на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем сохраняется сильная жара 35-37 градусов, чрезвычайная пожарная опасность.

19 августа днем на севере Акмолинской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. 19-20 августа на западе, юге, севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау 19 августа к концу дня ожидается гроза. 19-20 августа сохраняется высокая пожарная опасность.

19-21 августа на большей части Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

19 августа на севере, востоке Павлодарской области ожидается гроза.

Днем на севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер восточный, северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на юге, западе области сохраняется сильная жара 37 градусов, на большей части области - чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе 19 августа днем ожидается гроза.

На севере, западе, в центре Мангистауской области ожидаются гроза, град. Ветер северный, северо-западный, днем на севере области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау 19 августа днем ожидается гроза, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

19-21 августа на севере Алматинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на юге области - высокая пожарная опасность. В Алматы и Конаеве 19-21 августа сохранится высокая пожарная опасность.

19 августа днем на севере Костанайской области ожидаются гроза, шквал. Ночью и утром на востоке области - туман. Ветер западный, северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае 19 августа вечером ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

19 августа днем на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер западный, северо-западный, днем на севере, западе, востоке области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске днем ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем порывы 15-20 м/с, сохраняется высокая пожарная опасность.

19-21 августа на юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается ветер северо-восточный, 15-20 м/с. 19-21 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе 19-21 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.