Штормовая погода ожидается в 12 регионах Казахстана 31 декабря

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Туман, гололед и низовая метель ожидается в 12 регионах страны 31 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

31 декабря ночью и утром на севере, в центре Кызылординской области ожидаются туман, гололед. Ветер западный, юго-западный, ночью и утром в центре области 15-20 м/с. В Кызылорде 31 декабря ночью ожидается гололед.

На севере, западе, в горных и предгорных районах Алматинской области ожидаются туман, гололед. В Конаеве временами ожидаются туман, гололед.

В Алматы31 декабря ночью и утром ожидаются туман, гололед.

В горах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге, западе, в горных и предгорных районах области ожидаются туман, гололед. Ветер западный, юго-западный, на севере, в горных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте 31 декабря временами ожидаются туман, гололед. В Туркестане 31 декабря временами ожидаются туман, гололед.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На севере, востоке области ожидается низовая метель. В Петропавловске 31 декабря ожидается низовая метель.

Днем на юге, востоке Акмолинской области ожидаются низовая метель, гололед.

В Западно-Казахстанской области на севере, востоке, ожидаются гололед, туман. В Уральске 31 декабря ожидаются гололед, туман.

Ночью 31 декабря на большей части Костанайской области ожидается снег. На юге области - низовая метель. На севере области - туман.

На севере, западе Улытауской области ожидаются гололед, низовая метель.

31 декабря ночью на юго-востоке Карагандинской области ожидается туман. На севере, в центре области - низовая метель, на юге области, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на севере, в центре области порывы 15-20 м/с. В Караганде 31 декабря временами ожидается низовая метель.

На севере, западе, горных районах Жетысуской области ожидаются туман, гололед.

На севере, западе, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, днем на севере, западе, в центре области 15-20 м/с.

На западе, севере, в центре Абайской области ожидается низовая метель. Ветер южный, юго-западный, днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с.



