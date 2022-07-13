Штормовая погода ожидается в 11 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сильная жара, грозы и шквальный ветер ожидаются 14 июля в регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

14 июля днем в центре и на востоке Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный 15-20, порывы 23-28 м/с. В Талдыкоргане днем 14 июля ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

14 июля на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется сильная жара до 37 градусов, на юге области - очень сильная жара 40 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днем 14 июля сохраняется сильная жара до 36 градусов.

14-15 июля на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, на севере, западе, в горных районах области 15-20, днем порывы 23 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем 14 июля на юге, западе области, 15 июля на большей части области ожидается сильная жара до 40-42 градусов. В Туркестане днем 14 июля ожидается ветер восточный, порывы 15-20 м/с. Днем 14-15 июля - сильная жара 40-42 градуса. В Шымкенте днем 15 июля ожидается сильная жара до 40 градусов.

14 июля на севере и в центре Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, южный, днем порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара - 35-39 градусов, на юге области - очень сильная жара до 42 градусов. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау ожидается ветер юго-восточный, южный, днем порывы 15-18 м/с. Днем сохраняется сильная жара 37-39 градусов.

14 июля днем на юге, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на северо-западе, юго-востоке, в центре области 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске днем 14 июля ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Днем 14 июля на большей части Костанайской области ожидается сильная жара до 36 градусов, на юге области - очень сильная жара до 40 градусов. На востоке, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем 14 июля в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный, в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде 14 июля ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

14 июля на севере, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный, при грозе порывы 18 м/с.

Днем 14 июля на юге Улытауской области ожидается сильная жара - 38 градусов. В Жезказгане днем 14 июля ожидается сильная жара - 35 градусов.

Днем 14, сутки 15 июля на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на северо-востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, днем 14-15 июля на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем 14 июля на юге области, днем 15 июля на большей части области ожидается сильная жара до 35 градусов. В Петропавловске днем 15 июля ожидается гроза.

Днем 14-15 июля в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный, 14-15 июля на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с, порывы 23 м/с. В Таразе днем 14, сутки 15 июля ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.