Штормовая погода ожидается в 11 областях Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Осадки, гололед, низовая метель и туман ожидаются 30 декабря в 11 регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

30 декабря днем на большей части Кызылординской области ожидаются осадки (снег, дождь). На севере, в центре области ожидаются туман, гололед. В Кызылорде утром и днем ожидаются осадки (снег, дождь), туман, гололед.

На юге и востоке Карагандинской области ожидаются туман, гололед, на севере области - низовая метель, на дорогах - снежный накат.

Ночью и утром 30-31 декабря на юге Жамбылской области, в горных районах области ожидаются туман, гололед. 30-31 декабря - ветер юго-западный, на юго-западе области, в горных районах 15-20 м/с, 31 декабря порывы 25 м/с. В Таразе ночью и утром 30-31 декабря временами ожидаются туман, гололед.

Ночью 30 декабря на западе, северо-востоке Мангистауской области ожидаются туман, гололед. В Актау ночью 30 декабря ожидается гололед.

На западе, севере, юге Акмолинской области ожидается низовая метель. На северо-востоке области - туман.

На юго-западе, западе Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. На западе, севере области ожидается туман. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.

В Западно-Казахстанской области ночью на севере, востоке, днем на северной половине области ожидается гололед. На западе, севере, востоке области ожидается туман. В Уральске ожидаются гололед, туман.

На севере, востоке Павлодарской области ожидается туман.

На севере, в центре, горных районах Жетысуской области ожидаются туман, гололед.

На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, на горных перевалах 15- 20 м/с. В Шымкенте и Туркестаневременами ожидается туман.

Днем 30 декабря на большей части Костанайской области ожидается снег. На юге области - низовая метель, на севере - туман.



