Штормовая погода ожидается 7 января в 19 регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили синоптики в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

На востоке, юге, в центре Абайской области ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный, западный, на западе, в центре, юге области 15-20 м/с. В городе Семее ночью и утром ожидаются метель, гололед.

На севере, западе Акмолинской области ожидается метель. На севере, юго-востоке области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный ночью на севере, западе области 15-20 м/с, днем 15-20, на севере области порывы 23-28 м/с. В городе Кокшетау днем на дорогах ожидаются гололедица. Ветер юго-западный утром и днем порывы 15-20м/с.

В северной половине Актюбинской области ожидается низовая метель. На западе, севере, в центре области ожидается гололед. Ветер юго-западный с переходом на северный в северной половине области порывы 15-20 м/с. В городе Актобе ожидается гололед. Ночью ожидается низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северный ночью порывы 15-20 м/с.

В городе Астане ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, юге, востоке Атырауской области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северный, ночью на севере области 15-20 м/с, днем на большей части области 17-22 м/с. В городе Атырау ожидается гололед. Ветер юго-западный с переходом на северный, днем порывы 17-22 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки, на северо-востоке области сильные осадки (преимущественно снег). Метель, гололед. Ветер восточный, юго-восточный, на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. В городе Усть-Каменогорске ожидаются метель, гололед.

Ночью на севере, в центре, горных районах, днем в центре, юге Жетысуской области ожидаются гололед. Ветер юго-восточный на северо-востоке области порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед. Ночью на севере области низовая метель. Ветер северный, северо-западный, на юге, востоке области порывы 15-20 м/с, ожидается резкое понижение температуры воздуха от 1 мороза-4 тепла до 15-20, на юге области 10 мороза. В городе Уральске ночью низовая метель.

На юго-востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на севере области порывы 15-20 м/с.

Ночью на большей части Костанайской области ожидается снег, днем на большей части области осадки (снег, дождь). Метель. В центре области гололед, туман. Ветер южный с переходом на северо-западный 15-20, на севере, востоке области порывы 23-28 м/с. В городе Костанае ожидается метель. Ветер южный с переходом на северо-западный 15-20 м/с.

На севере Кызылординской области днем ожидается гололед. В центре области ожидается туман. В городе Кызылорде временами ожидается туман.

В Мангистауской области ожидается ветер северо-западный, днем 15-20, на северо-западе области порывы 23 м/с. В городе Актау ожидается ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем на севере Павлодарской области ожидается метель. Ветер юго-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На севере, западе области ожидается метель, днем гололед. Ветер юго-западный ночью на севере, западе области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с, порывы 25 м/с. В городе Петропавловске ожидается низовая метель. Днем ожидается гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с.

На севере Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный днем на западе, юге, в горных и предгорных районах 15-20 м/с. В городе Туркестане ожидается ветер юго-восточный, восточный днем порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере Улытауской области ожидается ветер южный, юго-восточный порывы 15-20 м/с.

В городе Шымкенте ожидается ветер юго-восточный, восточный днем порывы 15-20 м/с.

В связи с прогнозом смешанных осадков в горах и положительных температур воздуха 7 января в горных районах Туркестанской и Жамбылской областей ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, а в Алматы в связи с большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор в бассейнах рек Киши и Улкен сохраняется опасность схода снежных лавин.



