Штормовая погода объявлена в 13 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 13 регионах страны объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На большей части Акмолинской области ожидается гололед. На западе, севере области метель. На севере области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью 15-20, порывы 23-28 м/с, днем на юге, востоке области 15-20, порывы 23-28 м/с. В городе Кокшетау ожидается временами туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью и утром порывы 15-20 м/с.

На востоке Актюбинской области ожидается низовая метель. На западе, северо-западе области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный, на востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере, северо-востоке, центре, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман, гололед. В городе Усть-Каменогорске ожидается ветер южный, юго-западный днем порывы 15-20 м/с. В городе Семее ожидается ветер южный, юго-западный порывы 15-20 м/с.

На севере Западно-Казахстанской области области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный, ночью на юго-западе области порывы 15-20 м/с. В городе Уральске ожидается гололед. Ночью и утром туман.

На западе, севере, в центре Карагандинской области ожидаются гололед, низовая метель, на юге области туман. Ветер юго-западный, на большей части области 15-20, порывы 25 м/с. В городе Караганде ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с.

На западе Костанайской области ожидается туман. На юге, востоке области ожидается низовая метель. Ветер северо-западный на юге, востоке области 15-20, порывы 23 м/с.

В Кызылординской области сохраняется ветер юго-западный, западный на севере, в центре области 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с. В городе Кызылордае сохраняется ветер юго-западный, западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Мангистауской области ожидается гололед. Ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

В городе Нур-Султане временами ожидается гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.На западе, севере Павлодарской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, на юге, западе области порывы 23-28 м/с. В городе Павлодаре ночью ожидается гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с.

На северо-востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. На востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный на северо-востоке, юге области 15-20, порывы 25 м/с. В городе Петропавловске ожидается низовая метель. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

В горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза. На горных перевалах ветер юго-западный 15-20 м/с.

В городе Шымкенте ожидается временами гроза.

Ранее сообщалось, что подъем уровня рек в ВКО прогнозирует Казгидромет.



