Штормовая погода и пожарная опасность ожидаются в Астане и ряде регионов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Гроза, сильный ветер, пыльная буря и жара ожидаются в ряде регионов Казахстана. Вместе с тем, в столице и 11 регионах страны прогнозируется высокая пожарная опасность, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Астане 2-3 июля ожидается высокая пожарная опасность.

2 июля на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза, днем - град. Ветер южный с переходом на западный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Уральске 2 июля ожидается гроза.

2 июля днем на юге Карагандинской области ожидаются ветер восточный, юго-восточный, порывы 18 м/с, сильная жара 36 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

2 июля ночью на юго-западе Северо-Казахстанской области, днем на большей части области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с, на западе области временами 23 м/с. 2-3 июля ожидается высокая пожарная опасность. В Петропавловске 2 июля днем ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. 2-3 июля ожидается высокая пожарная опасность.

2 июля на севере, востоке, юге Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, ночью на востоке, днем на большей части области порывы 15-20 м/с. 2 июля на севере, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау 2 июля днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-18 м/с.

2 июля днем в районе Алакольских озеробласти Жетысу ветер северо-восточный, порывы 17-22 м/с. 2-3 июля днем на большей части области ожидается сильная жара 35-38 градусов. В Талдыкоргане днем 2-3 июля днем ожидается сильная жара 35-37 градусов.

2 июля днем на севере, в центре области Улытау ожидается ветер восточный, юго-восточный, порывы 18 м/с. Днем на большей части области - сильная жара 35-38 градусов. 2 июля на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане 2 июля днем ожидается ветер восточный, юго-восточный, порывы 18 м/с, сильная жара 35-36 градусов.

2 июля ночью на севере Актюбинской области ожидается сильный дождь. На севере, западе, в центре области - гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный, ночью на юге, западе, севере, днем на востоке, юге области порывы 17-22 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе 2 июля ожидается гроза.

2 июля на севере, западе, в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер западный, на севере, западе, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 40 градусов. На западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области - высокая пожарная опасность. В Кызылорде 2 июля днем ожидаются гроза, ветер западный, днем порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 40 градусов. 2 июля сохраняется высокая пожарная опасность.

2 июля днем на юго-западе Абайской области ожидается ветер северо-восточный, 15-18 м/с. На северо-западе, юге области ожидается высокая пожарная опасность.

2 июля днем на севере, западе Туркестанской области ожидается пыльная буря. Утром и днем - ветер северо-восточный, на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с. Днем в пустынных районах области ожидается сильная жара 41 градус. 2 июля на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте 2 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане 2 июля днем ожидается сильная жара 41 градус. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

2 июля ночью на востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, на севере области - туман. Ветер северо-западный, северный, на востоке, юге области 15-20 м/с.

2 июля в Акмолинской области ожидается ветер юго-восточный, днем на севере, западе порывы 15-20 м/с. Днем на юге, западе области ожидается сильная жара 35-37 градусов. 2-3 июля на юге, западе области ожидается высокая пожарная опасность.

2 июля ночью на западе, севере, востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер западный, на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау 2 июля ночью и утром ожидается туман. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

2 июля утром и днем на западе, севере, юге Костанайской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 36 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ожидается ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.