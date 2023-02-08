Штормовая погода будет 8 февраля в 11 регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана 8 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

На севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. На севере, западе, юге области ожидается туман.

На севере Актюбинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, северный на юге, в центре области порывы 15-20 м/с.

На юге и в горных районах Алматинскойобласти ожидается туман, 09-10 февраля гололед. В городе Конаеве временами ожидается туман.

В городе Алматы временами ожидается туман, 09-10 февраля на дорогах гололедица.

Ночью на западе, юге Атыраускойобласти ожидается низовая метель. На севере области туман. Ветер восточный, северо-восточный на юге, востоке и в центре области порывы 15-20 м/с. В городе Атырау ночью ожидается низовая метель. Ветер восточный, северо-восточный порывы 15-20 м/с.

На юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

В Жамбылской области понижение температуры воздуха днем от 1-6 тепла до 0-5 мороза.

Ночью и утром на юге, в центре и горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. В городе Талдыкоргане ночью и утром ожидается туман.

На большей части Мангистауской области ожидается гололед. На севере области ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный, на севере, юго-западе области 15-20 м/с. В городе Актау ожидается гололед.

Днем в горных районах Туркестанской области ожидается временами сильный дождь, гроза. На севере области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный утром и днем на севере, западе, юге, в горных и предгорных районах 15-20, на горных перевалах порывы 25 м/с, резкое понижение температуры воздуха днем от 10-15, на севере области 0-5 тепла до 0-5 тепла, на севере области 3-8 мороза.

В городе Туркестане ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с, резкое понижение температуры воздуха от 11-13 тепла до 3-5 мороза.

В городе Шымкенте ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с, резкое понижение температуры воздуха днем от 12-14 тепла до 3-5 мороза.



