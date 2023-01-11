Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.58 eur/kzt 497.92

    rub/kzt 6.83 cny/kzt 68.62
Прогноз погоды
Астана-15-17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Жамбылская область

    Шторм прогнозируют в 7 регионах Казахстана

    11 Января 2023, 19:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», 12-13 января на юге, в горных районахЖамбылской областиожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, в горных районах 15-20 м/с. Ночью 12-13 января на большей части области - очень сильный мороз до 30-33 градусов.

    12 января ночью на юге, в горных районах Жетысуской областиожидается туман. Ветер северо-восточный на северо-востоке области 18-23, порывы 23-28, ночью временами 30 м/с и более.

    Ночью на северо-востоке Мангистауской областисохраняется сильный мороз 19-24 градуса. Ветер юго-восточный на западе, юге, в центре области 17-22 м/.

    На юге Павлодарской области - низовая метель. Ветер юго-западный на юге области - порывы 15-20 м/с.

    На севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер западный на севере, востоке, юге области - порывы 15-20 м/с.

    12-13 января ночью на большей части Туркестанской области ожидается сильный мороз до 27 градусов.

    В Шымкенте12-13 января - мороз до 25 градусов.
    Жамбылская область Павлодарская область Северо-Казахстанская область Туркестанская область Мангистауская область Шымкент Жетысуская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Двадцать человек эвакуировали с закрытого участка трассы в Карагандинской области
    Шторм ожидается в 10 регионах РК
    Шторм ожидается на большей части Казахстана
    Алматинцев призвали не оставлять автомобили под деревьями
    Популярное
    1 170 авто скопилось на трассе под Экибастузом из-за непогоды
    2 Три человека претендуют на мандат сенатора в Карагандинской области
    3 Снижать пенсионный возраст за каждого ребенка – в Минтруда ответили на предложение
    4 Что нужно знать о выборах в Сенат: 55 кандидатов претендуют на место сенатора
    5 Экологи оштрафовали «создателей» искусственного озера в Атырау
    Новости партнеров