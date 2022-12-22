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Шторм прогнозируют в 7 регионах Казахстана

22 Декабря 2022, 20:17
Шторм прогнозируют в 7 регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявили синоптики в 7 регионах республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

В Астанеднем 23 декабря ожидается метель. Ветер юго-западный, днем - порывы 15-20 м/с.

Утром и днем в Акмолинской области - метель. Ветер юго-западный ночью на западе, севере области 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, в северной половине области - порывы 25 м/с.

На севере, западе Западно-Казахстанской области- гололед. Ветер юго-западный, южный днём на севере области - порывы 15-20 м/с

На западе, севере Костанайской областиожидается метель. Ветер юго-западный на западе, севере области 15-20, порывы 25 м/с

На северо-западе Павлодарской области - низовая метель. Ветер южный днем на северо-западе области 15-20 м/с.

Днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. Ночью на западе области, днем на большей части области - метель. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с.

На юге, в предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный, днем на горных перевалах 15-20 м/с.


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