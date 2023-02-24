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    Шторм прогнозируют в 12 регионах Казахстана

    24 Февраля 2023, 19:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах республики, передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», 25 февраля в Алматывременами ожидаются сильные осадки (дождь, мокрый снег), туман, гололед.

    В Абайской области - снег, на севере, востоке области - сильный снег. На севере, западе области - низовая метель. Ветер северный, северо-западный на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. 25-26 февраля - резкое понижение температуры воздуха ночью от 0-3 тепла до 15-20, на востоке - 25 мороза, днем от 2-7 тепла до 8-13, на востоке - 16 мороза.

    На западе, севере, востоке Акмолинской областиожидается низовая метель. В южной половине области - туман. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

    Днем на севере Актюбинской областиожидается ветер юго-западный, южный, порывы 18 м/с.
    Днем в Алматинской области - туман, гололед. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

    24-25 февраля в связи с оттепелью, большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы возможен сход снежных лавин. Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.

    В Восточно-Казахстанской областиожидаются осадки, на севере, востоке области - сильные осадки (снег, дождь). На севере, востоке, западе области - гололед, низовая метель. Ветер южный с переходом на северо-западный на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. 25-26 февраля - резкое понижение температуры воздуха ночью от 0-3 тепла до 15-20, на востоке 25 мороза, днем от 4-9 тепла до 8-13, на востоке 16 мороза.

    На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской областиожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.

    На юге, востоке Карагандинской области- низовая метель, гололед. На севере области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный на юге, востоке области - порывы 15-20 м/с.

    На юге Костанайской области ожидается туман. Ветер западный, юго-западный на севере, востоке области - порывы 15-20 м/с.

    Днем на юге, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на западе, юге, в центре области днем, порывы 15-20, на западе области временами 25 м/с.

    На юге Павлодарской областиожидается низовая метель. Ветер западный на западе, юге области днем - порывы 15-20 м/с.

    Ночью на севере, востоке Северо-Казахстанской областиожидается низовая метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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