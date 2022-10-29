Шторм прогнозируют в 11 регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в нескольких регионах республики, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», 30 октября днем на юге, западе Акмолинской области ожидается гололед. Ночью и утром на западе области ожидается туман.

В центре, на юге Актюбинской области - гололед.

На западе, востоке, юге Атырауской области ожидается туман.

Ночью и утром в горных районах Жетысуской области - туман. Ветер юго-западный, в районе Алаколя - порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с.

Ночью и утром на севере, западе Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, днём на севере, западе области 15-20, порывы 23 м/с.

На югегололед. На севере, востоке области - туман.

На севере Кызылординской области ожидается гололед. Ветер западный днем в центре области 15-20 м/с.

На западе, юге Мангистауской области - туман.

На юге Павлодарской области ожидается гололед.

Утром и днем на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере области, 31 октября на севере, юге области - туман. Ветер западный утром и днем на севере, западе, в горных и предгорных районах 15-20, на горных перевалах - порывы 25 м/с.

В Шымкенте утром и днем 30 октября - временами сильный дождь. Ветер западный утром и днем - порывы 15-20 м/с. г