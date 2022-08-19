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    Шторм прогнозируют синоптики в 11 регионах РК

    19 Августа 2022 19:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», 20 августа в Бескарагайском районе Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Днем в горных районах Алматинской области ожидается град. Ветер северо-западный, северо-восточный, днем на севере, юге и в горных районах области 15-20, порывы 23 м/с. В г. Конаеве - ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

    На западе, юге Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, восточный, порывы 17-22 м/с.

    На востоке Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный 18-23, ночью - порывы 28 м/с. Ночью 20 августа в районе Алаколя сохраняется ветер северо-восточный 18-23, порывы 30 м/с и более

    В Западно-Казахстанской области - ветер восточный, юго-восточный, днем на западе, юге области - порывы 15-20 м/с.

    Утром и днем на севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, западе области - туман. Ветер северо-западный, северный днем на севере, востоке области - порывы 15-20 м/с. В Костанае ожидается гроза.

    В центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный в центре области 15-20, днем - порывы 23 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде временами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, порывы 16 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Днем 20 августа на западе, юге, востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный на западе, юге, востоке области - порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области сохранится сильная жара до 40 градусов. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Актау - пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем - порывы 15-20 м/с.

    Ночью и утром на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. В Петропавловске 20 августа ночью и утром - туман.

    На севере, западе области, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20, порывы 23 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане - ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

    В Шымкенте 20 августа ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.
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