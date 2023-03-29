Шторм прогнозируют на большей части Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено на большей части республики, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в Астане 30 марта ожидаются ветер северо-восточный временами порывы 15-20 м/с, резкое понижение температуры воздуха ночью до 3-5 мороза, днем до 1-3 тепла.

В Шымкенте временами - гроза. Ветер юго-восточный при грозе - порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере, в центре Абайской области ожидается дождь. Ветер северо-западный, северный, днем на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 25 м/с

Ночью на севере, востоке, днем на большей части Актюбинской области - ветер северо-восточный, восточный, порывы 15-20 м/с/.

На севере, востоке, югеАтырауской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, днем на севере, востоке, юге области - порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской областиожидаются осадки (преимущественно дождь). Ветер западный, северо-западный, днем на севере, юге, в центре области 15-20, порывы 25 м/с.

В Жамбылской области утром и днем в горных районах - сильные осадки (дождь, снег). 30 марта утром и днем на юге, в горных районах области ожидается гроза. Ветер северо-восточный 30 марта, в горных районах 15-20 м/с. 31 марта - 1 апреля на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с, днем 31 марта - сутки 01 апреля на севере-востоке области временами 30 м/с и более. 1 апреля ночью ожидаются заморозки 1-6 градусов.

30 марта на востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем на севере, востоке области - порывы 15-20 м/с.

На большей части Костанайской области ожидается ветер северо-восточный, восточный порывы 15-20 м/с, днем на юге области временами 23 м/с



Днем на востоке, в центре Мангистауской области - пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, ночью на юго-западе области, днем на большей части области 15-20 м/с.

На севере, востоке Павлодарской области ожидается ветер северный, порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области - туман. Ветер северный, северо-восточный на юго-западе, юге области - порывы 15-20 м/с.

На западе, юге, в горных, предгорных районах Туркестанской областиожидаются гроза, ветер юго-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.



