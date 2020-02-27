Шторм ожидается в трех областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в трех областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

28 февраля в Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный местами 15-20 м/с. В Кокшетау на дорогах ожидается гололедица. Вероятность шторма 85-90 %.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с. В Уральске 28 февраля ожидается ветер юго-западный порывы 18 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

В Мангистауской области местами ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный 15-20, местами порывы 23 м/с. В Актау ожидаются ветер юго-восточный 15-20, порывы 23 м/с, днем пыльная буря. Вероятность шторма 90-95 %.