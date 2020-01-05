Шторм ожидается в трех областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в трех областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По информации синоптиков, 5 января в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90 - 95%.

В Кызылординской области местами сохраняются туман, гололед. Вероятность шторма 90 - 95%.

В Туркестанской области местами ожидаются туман, гололед.

В Шымкенте временами возможен туман. В Туркестане временами – туман, ночью и утром

гололед.

Вероятность шторма 90 - 95 %.