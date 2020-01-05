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Шторм ожидается в трех областях Казахстана
5 Января 2020 02:02
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в трех областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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По информации синоптиков, 5 января в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90 - 95%.
В Кызылординской области местами сохраняются туман, гололед. Вероятность шторма 90 - 95%.
В Туркестанской области местами ожидаются туман, гололед.
В Шымкенте временами возможен туман. В Туркестане временами – туман, ночью и утром
гололед.
Вероятность шторма 90 - 95 %.
Ключевые слова: Костанайская область, Кызылординская область, Туркестанская область, Казгидромет, Погода,
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