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Шторм ожидается в трех областях Казахстана

5 Января 2020 02:02
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Шторм ожидается в трех областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в трех областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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По информации синоптиков, 5 января в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90 - 95%.

В Кызылординской области местами сохраняются туман, гололед. Вероятность шторма 90 - 95%.

В Туркестанской области местами ожидаются туман, гололед.

В Шымкенте временами возможен туман. В Туркестане временами – туман, ночью и утром

гололед.

Вероятность шторма 90 - 95 %.


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Ключевые слова: Костанайская область, Кызылординская область, Туркестанская область, Казгидромет, Погода,
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