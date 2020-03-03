Шторм ожидается в Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в Северо-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

4-5 марта в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман.

Днем 5 марта местами ожидается низовая метель, гололед. Ветер западный, северо-западный местами 15-20 м/с.

В Петропавловске днем 4-5 марта ожидается ветер западный, северо-западный порывы 15-20 м/с.

Вероятность шторма 90-95 %.