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Шторм ожидается в Северо-Казахстанской области

3 Марта 2020 15:00
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Шторм ожидается в Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в Северо-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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4-5 марта в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман.

Днем 5 марта местами ожидается низовая метель, гололед. Ветер западный, северо-западный местами 15-20 м/с.

В Петропавловске днем 4-5 марта ожидается ветер западный, северо-западный порывы 15-20 м/с.

Вероятность шторма 90-95 %.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Казгидромет, Погода,
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