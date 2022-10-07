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      Актюбинская область

    Шторм ожидается в семи регионах РК

    7 Октября 2022, 20:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в семи регионах Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», 8 октября днем на севере Актюбинской области ожидается ветер западный, северо-западный порывы 15 м/с.

    Ночью и утром на северо-западе, севере Западно-Казахстанской области - туман.

    На севере, востоке Карагандинской области ожидается ветер южный, юго-западный порывы 15-20 м/с.

    На востоке Костанайской области ожидается туман. Днем на севере области гроза. Ветер западный, северо-западный днем на западе области - порывы 15-20 м/с.

    На юго-западе Павлодарской области ожидается ветер южный порывы 15-20 м/с.

    На севере Туркестанской области - пыльная буря. Ветер восточный днем на севере, в горных районах области 15-20 м/с.

    На севере, востоке Улытауской области ожидается ветер юго-западный, западный - порывы 15-20 м/с.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Актюбинская область Западно-Казахстанская область Карагандинская область Костанайская область Павлодарская область Туркестанская область Погода Улытауская область
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