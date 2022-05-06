Шторм ожидается в семи регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в семи регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

7 мая в горных и предгорных районах Алматинской областиожидается, гроза. Ветер восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.

На востоке, юге Атырауской области ожидаются сильный дождь, гроза, пыльная буря. Ветер северо-восточный, порывы 15-20, на юге области 23-28 м/с.

Ночью на северо-востоке, днем на юге, юге-востоке Мангистауской областиожидаются сильный дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный на большей части области 15-20 м/с, днем на севере, северо-востоке области порывы 23-28 м/с.

Ночью на востоке, в центре, днем на западе, юге, в центре Карагандинской области- гроза. Ночью на севере области - туман. Ветер северо-восточный, ночью на западе, севере, в центре области, днем в южной половине области - порывы 15-20 м/с.

На юге Костанайской областиожидается ветер северный, северо-восточный 15-20 м/с.

На севере Кызылординской области - гроза, шквал, днем в центре области - пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный ночью на севере области 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, порывы 23-28 м/с.

На большей части Павлодарской области, днем на севере, востоке ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

7, днем 8, 9 мая на юге, в горных районах Жамбылской области - гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 07 мая в горных районах, 08, 9 мая на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с, 09 мая порывы 25 м/с.