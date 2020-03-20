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Шторм ожидается в Мангистауской области
20 Марта 2020 18:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявили в Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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«21 марта в Мангистауской области местами ожидается туман. Ветер северо-западный, ночью местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%», - говорится в прогнозе синоптиков.
Ключевые слова: Мангистауская область, погода,
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