Шторм ожидается в Мангистауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявили в Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«21 марта в Мангистауской области местами ожидается туман. Ветер северо-западный, ночью местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%», - говорится в прогнозе синоптиков.