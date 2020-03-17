Шторм ожидается в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Жителей Мангистауской области предупредили о вероятном шторме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«18 марта в Мангистауской области местами ожидается туман. Вероятность шторма 90-95%», - говорится в прогнозе синоптиков.