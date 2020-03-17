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Шторм ожидается в Мангистауской области

17 Марта 2020 21:29
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Шторм ожидается в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Жителей Мангистауской области предупредили о вероятном шторме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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«18 марта в Мангистауской области местами ожидается туман. Вероятность шторма 90-95%», - говорится в прогнозе синоптиков.


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Ключевые слова: Казгидромет, Мангистауская область, Погода,
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