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Шторм ожидается в Мангистауской области
17 Марта 2020 21:29
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АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Жителей Мангистауской области предупредили о вероятном шторме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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«18 марта в Мангистауской области местами ожидается туман. Вероятность шторма 90-95%», - говорится в прогнозе синоптиков.
Ключевые слова: Казгидромет, Мангистауская область, Погода,
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