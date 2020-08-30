Шторм ожидается в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в Кызылординской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Днем 31 августа в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный местами 15-20 м/с. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Вероятность шторма 90-100%», - говорится в прогнозе синоптиков.