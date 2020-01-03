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Шторм ожидается в Костанайской области
3 Января 2020 21:21
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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« 4 января в Костанайской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с. В Костанае днем 4 января ожидается ветер юго-западный порывы 18 м/с. Вероятность шторма 90-95%», - говорится в прогнозе синоптиков.
Ключевые слова: Костанайская область, Казгидромет, Погода,
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