Шторм ожидается в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили синоптики в 14 регионах республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

1 сентября в Астане временами ожидается гроза. Ветер юго-западный, временами порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере, юге области Абай - гроза. Ветер юго-западный на западе, севере, юге области 15-20 м/с. На западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере Акмолинской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, юге области - гроза, днем - град. Ветер юго-западный, юго-восточный, на большей части области - порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе - порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На северо-западе, северо-востоке, юге Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На северо-востоке, в центре, горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер северо-западный на юге, в горных районах области 15-20 м/с, в районе озера Алколь - порывы 22-27, временами 30 м/с и более.

В центре Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность. На юго-западе, северо-западе, востоке области сохраняется, на севере ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, южный днем на большей части области - порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Костанайской области - сильный дождь, гроза. Днем на востоке области град. Ночью и утром на севере, западе области - туман. Ветер северо-западный на севере, западе, юге области 15-20, порывы 23 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер западный днем в центре, на востоке области 15-20 м/с. В центре, на востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, западе, юге Павлодарской области - ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ожидается дождь, днем на севере, востоке области - сильный дождь. На севере, востоке, юге области - гроза, днем град. Ночью и утром на западе области - туман. Ветер юго-восточный на севере, востоке, юге области 15-20 м/с, днем - порывы 25 м/с.се

В горах Туркестанской области - гроза. Ветер западный на севере области 15-20 м/с.

На севере, востоке области Улытау ожидается гроза. Ветер юго-западный, южный днем на большей части области порывы 15-20 м/с. 01 сентября на юге области сохраняется высокая пожарная опасность.