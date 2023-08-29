Шторм ожидается в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили синоптики в 17 регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

30 августа в Астане ожидается гроза, днем - град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, временами порывы 15-20 м/с.

В Шымкенте утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.

На западе, севере области Абай сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере Акмолинской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, юге области - гроза, днем град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 23-28 м/с.

Днем на севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на севере, востоке, в центре области - порывы 15-20 м/с. На западе, юге области - чрезвычайная пожарная опасность.

На юге Алматинской области ожидается ветер восточный, порывы 15-20 м/с. В северной половине области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области - ветер северо-западный, днем на востоке области 15-20 м/с. На западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

30, 31 августа на севере, юге, в горных районах Жамбылской области - гроза, град, шквал. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, днем - порывы 23-28 м/с. 31 августа на юге, в горных районах ожидается сильный дождь. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный, днем на севере, востоке области - порывы 15-20 м/с. На севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. На юго-западе, северо-западе, востоке области - чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, югеКарагандинской области - гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью в центре области, днем на большей части области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере Костанайской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере, днем на большей части области - гроза. Днем на западе, севере, юге области град, шквал. Ночью и утром на востоке области туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный ночью на западе, севере, днем на большей части области 15-20, порывы 23-28 м/с. 30 августа на юге Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность.

На востоке, в центре Кызылординской области ожидается гроза. Ветер западный ночью на западе, в центре области 15-20, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на северо-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный на севере, востоке области 15-20 м/с.

Днем на западе Павлодарской области - гроза. Ветер юго-восточный ночью на западе, днем на большей части области 15-20 м/с. На юге области - высокая пожарная опасность.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь, ночью на западе области, днем на севере, востоке области - сильный дождь. На севере, западе, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе области - туман. Ветер юго-восточный, ночью на большей части области, днем на севере, востоке области 15-20 м/с, порывы 25 м/с.

В конце дня в горных районах Туркестанской области - сильный дождь. Утром и днем временами гроза, в горных районах области - град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, западе, юге, в горных и предгорных районах области 15-20, днем на горных перевалах - порывы 23-28 м/с.

Ночью на большей части, днем на востоке области Улытау ожидается гроза. Ветер юго-западный, ночью на востоке области, днем на большей части области - порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.