Шторм ожидается в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили синоптики в большинстве регионов республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.



10 августа вАстане днем ожидается гроза. Ветер восточный, северо-восточный днем, при грозе - порывы 15 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, юге области Абай ожидаются временами сильный дождь, гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем, при грозе - порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, юге, днем на большей части Акмолинской области ожидается гроза. Днем на юге, западе области ожидается град. Ветер восточный, северо-восточный днем при грозе - порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, западе области чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке Актюбинской области - гроза. Ветер северный, северо-восточный, на востоке области - порывы 15-20 м/с. На юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части Алматинской области ожидается сильная жара до 36 градусов. В горных, предгорных районах области - гроза. Ветер северо-западный с переходом на восточный, при грозе - порывы 15-20 м/с. На севере, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Атырауской области сохраняется сильная жара до 37 градусов. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области - чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, град. Ветер юго-восточный, южный, днем при грозе - порывы 15-20 м/с. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза, ветер юго-западный с переходом на северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге, в горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе 15-20 м/с. Днем на большей части области - сильная жара до 36 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юго-западе Западно-Казахстанской области сохраняется сильная жара до 37 градусов. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в центре, на востоке Карагандинской области - сильный дождь. Ночью на севере, в центре области, днем на большей части области ожидается гроза. На севере, в центре области - град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью на севере, днем в центре, на юге области ожидаются порывы до 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке, юге Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области - туман. Ветер северный на севере, востоке области - порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере Кызылординской области ожидается гроза. Ветер северный днем на севере, западе, в центре области 15-20 м/с. 10-12 августа на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе Мангистауской области ожидается туман. Днем на большей части области - сильная жара до 42 градусов, чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем на юге Павлодарской области ожидается сильный дождь, на севере, западе, юге области - гроза, град. Ветер северо-восточный, северный днем на севере, западе области - порывы 15-20 м/с. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность

Днем на западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области - гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный днем на западе, севере, юге области 15-20 м/с, порывы 23 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Утром и днем в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный в горных районах области 15- 20 м/с. На севере, западе, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Ночью на севере, востоке области Улытау, днем на большей части области ожидается гроза. На севере, в центре области - град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный ночью на севере, востоке области, днем на юге, востоке области ожидаются порывы до 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.