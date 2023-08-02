Шторм ожидается в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили синоптики в 19 регионах республики, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в Астане 2 августа утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный, днем - порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматы днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. Сохранятся сильная жара до 35-37 градусов, чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте - чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части области Абай сохраняются сильная жара до 35 градусов, на юге области - 38 градусов, чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, днем на большей части Акмолинской области ожидается гроза. Днем на севере, западе области - град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на западный ночью на западе, севере, днем на западе, севере, юге области - порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, западе области - чрезвычайная пожарная опасность.

На юге Актюбинской области сохраняются сильная жара до 36 градусов, чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, в центре Алматинской области ожидается очень сильная жара до 42 градусов. На большей части области - чрезвычайная пожарная опасность. В горных районах - гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 18-23 м/с. На большей части области сохранится сильная жара до 39 градусов.

В Атырауской области - сильная жара до 39 градусов. Сохраняется на севере области - высокая пожарная опасность, на западе, востоке области - чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области сохраняются сильная жара до 36 градусов, чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, в горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер юго-западный на севере, востоке, в горных районах области - порывы 15-20 м/с.

На юге, в центре Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, юге, в центре Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный на севере, в центре, юге области ожидаются порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 35 градусов. 02 августа на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на северо-западе Костанайской области - сильный дождь. В северной половине области - гроза, днем на севере, востоке области - град. Ветер северо-восточный на востоке, юге области - порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняются сильная жара до 35 градусов, чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области - ветер северный, днем на севере, в центре области 15-20 м/с. Сохраняются сильная жара до 41 градуса, чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части Мангистауской области сохраняются сильная жара до 42 градусов, чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, западе, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный при грозе - порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области - сильная жара до 35 градусов. На юге, востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге Северо-Казахстанской области - гроза. Ночью и утром на северо-востоке области - туман. Ветер северо-восточный, северный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность

Ночью в горах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на севере, в горных районах области 15-20 м/с. Днем на большей части области - сильная жара до 40 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части области Улытау - ветер северо-западный, западный, порывы 15-20 м/с. Днем на юге области - сильная жара до 37 градусов, чрезвычайная пожарная опасность.