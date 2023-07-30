Шторм ожидается в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили синоптики в 17 регионах республики, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в Астане 31 июля сохраняется высокая пожарная опасность.

В Шымкенте - сильная жара до 40 градусов, чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, западе, в центре области Абай ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на юге области - сильная жара до 36 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Акмолинской области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, западе области - чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке, юго-востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. Днем сохраняются сильная жара до 35 градусов, чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области - высокая пожарная опасность.

Утром и днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на юге области - сильная жара до 36 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горных районах области Жетысу - гроза. Ветер западный, при грозе порывы 15-20 м/с. Сильная жара до 35-37 градусов, чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, северо-западе, в центре Западно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.

На востоке Карагандинской области - гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный днем на востоке области - порывы 18 м/с. Днем на юге области сохраняются сильная жара до 36 градусов, чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный днем на западе области - порывы 15 м/с. Днем на юге области сохраняются сильная жара до 36 градусов, чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в центре Кызылординской области - пыльная буря. Ветер северный днем в центре области 15-20 м/с. Сохраняются сильная жара до 40-42 градусов, чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный ночью на юге, востоке области 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняются сильная жара до 38-40 градусов, чрезвычайная пожарная опасность, на западе области - высокая пожарная опасность.

На юге, востоке Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области - туман. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер юго-восточный 15-20 м/с. Днем на большей части области - сильная жара до 41 градуса, чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части области Улытау сохраняются сильная жара до 39 градусов, чрезвычайная пожарная опасность.