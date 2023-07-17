Шторм ожидается в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили синоптики в 19 регионах республики, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», 18 июля во второй половине дня в Астане ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный, днем - порывы 15-20 м/с. Сохраняются сильная жара до 35-36 градусов, чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы 18 июля сохраняется сильная жара до 36-38 градусов, 19 июля - очень сильная жара до 40-42 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте 18 июля ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем - порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 18 июля на большей части области Абай ожидается сильная жара до 35 градусов, на юге области - 38 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются гроза, днем - град, шквал. Ветер юго-восточный на западе, севере, юге области 15-20, днем - порывы 23 м/с. Сохраняется сильная жара до 35-36 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, западе, востоке Актюбинской области - гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный, южный днем на западе, севере, юге области - порывы 15-20 м/с. На юге, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 18-19 июля на севере, юге, в центре Алматинской области ожидается очень сильная жара до 42 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная безопасность.

На севере, востоке, юге Атырауской области - гроза, град. Ветер западный, северо-западный на севере, востоке, юге области - порывы 15-20 м/с. На западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Днем на юге Восточно-Казахстанской области сохраняются сильная жара до 35 градусов, чрезвычайная пожарная опасность.

В районе озера Алаколь в области Жетысу ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. 18-19 июля днем на большей части области сохраняется очень сильная жара до 42 градусов.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный на западе, севере, востоке области - порывы 15-20 м/с.

На севере Карагандинской области - гроза, шквал, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на севере, в центре области - порывы 15-20, временами 23 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара 35 градусов, на юге области - сильная жара до 38 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на востоке, севере Костанайской области ожидается сильный дождь. На большей части области - гроза, на востоке, севере области - шквал, град. Ночью и утром на западе области туман. Ветер юго-восточный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. 18 июля на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер северо-западный, ночью 15-20, на западе, в центре области - порывы 23-28 м/с, днем на западе, в центре области - порывы 15-20 м/с. В центре, на востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный днем на севере, юге, в центре области 15-20 м/с. На северо-западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

На большей части Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. На севере, западе области - гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на северо-востоке области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный ночью на востоке области - порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, на севере, востоке, юге области порывы 23-28 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Днем в горах Туркестанской области ожидается гроза. Утром и днем на севере области - пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом северо-западный утром и днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. Днем на юге области - сильная жара до 42 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, в центре области Улытау ожидаются гроза, шквал, град, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, западный на севере, в центре области - порывы 17-22 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара до 35-37 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.