Шторм ожидается в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявили синоптики в 19 регионах страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

В Астане 10 июня ожидается временами гроза. Ветер северный, временами порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность

В Алматы в конце дня - гроза. Ветер северо-западный при грозе - порывы 15 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Шымкенте ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на северо-западе, днем на большей части Абайской области - гроза, град, пыльная буря, шквал. Ветер северо-западный, северный, ночью на севере, западе, днем на большей части области 15-20, порывы 23-28 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на западе области - туман. Ветер северо-западный, северный на севере, востоке области - порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный при грозе 15-20, порывы 25 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара до 35-37 градусов. В южной половине области - высокая пожарная опасность.

Днем на севере Атырауской области ожидается сильная жара до 35 градусов. На севере, востоке, юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области - гроза, град, пыльная буря, шквал. Ветер восточный с переходом на северо-западный днем на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 23 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара до 36 градусов. На северо-западе области сохраняется, на севере области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

10-12 июня днем в горных районах Жамбылской области - гроза. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, 12 июня - порывы 23-28 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

10 июня днем на юге, в горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20, днем в районе Алаколя 17-22 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара до 35 градусов, чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке, юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность. На юге области - сильная жара до 35 градусов.



Ночью на севере, востоке Карагандинской области - гроза, град. Ветер северный, северо-восточный на востоке, юге области - порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В южной половине Костанайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный в центре, на востоке области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Мангистауской области ожидаются сильная жара до 38 градусов, чрезвычайная пожарная опасность.



На юге, востоке Павлодарской области - гроза, град. Ветер северный, при грозе порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на севере области - туман. Ветер северо-западный днем на юге, востоке области - порывы 15-20 м/с.

В горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В центре Улытауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



