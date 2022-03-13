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      Акмолинская область

    Шторм ожидается в Казахстане: метель - на севере, гроза - на юге

    13 Марта 2022, 21:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в десяти регионах республики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    На востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер восточный, ночью на северо-востоке области порывы15-20 м/с.

    На западе, юге Актюбинской области - туман.

    Днем в северной половине Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель

    На севере, в центре Карагандинской области - гололед, низовая метель. Ночью и утром на западе области туман. Ветер юго-западный, западный, днем в центре, на востоке области порывы 15-20 м/с.

    На севере Кызылординской области ожидается туман.

    На севере Мангистауской области ожидаются туман, гололед.

    В южной части Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный, на севере, востоке области порывы 15-18 м/с

    На юге Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер восточный ночью на юго-востоке области 15-20 м/с.

    Днем 14 марта в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь). В горных и предгорных районах гроза, туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный в горных районах 15-20 м/с.

    В городе Шымкенте - сильный дождь. Временами гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Акмолинская область Актюбинская область Западно-Казахстанская область Карагандинская область Кызылординская область Павлодарская область Северо-Казахстанская область Туркестанская область Мангистауская область Шымкент
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