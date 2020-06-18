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Шторм ожидается в двух областях республики
18 Июня 2020 14:39
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В двух областях республики объявлено штормовое предупреждение. Об этом передает МИА «Казинформ».
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По информации РГП «Казгидромет»,19-20 июня в Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман. Днем 19, сутки 20 июня ветер северный с переходом на юго-западный местами 15-20 м/с. В Петропавловске днем 19-20 июня ветер северный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %
19 июня в Костанайской области местами ожидаются гроза, туман. Ветер северный местами 15-20 м/с. В Костанае днем 19 июня ожидается ветер северный порывы 15-20 м/с.
Вероятность шторма 90-95%.
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