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Шторм ожидается в двух областях республики

18 Июня 2020 14:39
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Шторм ожидается в двух областях республики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В двух областях республики объявлено штормовое предупреждение. Об этом передает МИА «Казинформ».

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По информации РГП «Казгидромет»,19-20 июня в Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман. Днем 19, сутки 20 июня ветер северный с переходом на юго-западный местами 15-20 м/с. В Петропавловске днем 19-20 июня ветер северный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %

19 июня в Костанайской области местами ожидаются гроза, туман. Ветер северный местами 15-20 м/с. В Костанае днем 19 июня ожидается ветер северный порывы 15-20 м/с.

Вероятность шторма 90-95%.


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#Костанайская область   #Северо-Казахстанская область   #Казгидромет   #Погода  
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