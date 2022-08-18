Шторм ожидается в девяти регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в девяти регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в Бескарагайском районе Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На северо-востоке, юге и в центре Актюбинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный порывы 15-20 м/с.

Днем на большей части Атырауской области - ветер юго-восточный, восточный, 17-22 м/с. Днем сохраняется сильная жара 37 градуса. На востоке области - чрезвычайная пожарная опасность. В городе Атырау ожидается ветер юго-восточный, восточный, днем - порывы 17-22 м/с.

На юго-западе, северо-востоке области, в горных районах Жамбылской области ожидается северо-восточный ветер 15-20 м/с. В Таразе - ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

В западной половине, на юге Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный, ночью на северо-западе 15-20, днем на большей части области 15-20, на западе области - порывы 23 м/с. В Уральске - ветер северо-восточный, восточный, днем - порывы 18 м/с.



В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный утром и днем в центре, на востоке области 15-20, порывы 23 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем 19 августа на западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный на западе, северо-востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится сильная жара до 38 градусов. На юге области - чрезвычайная пожарная опасность. В Актау - пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем - порывы 15-20 м/с.

На севере, западе области, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20, днем - порывы 25 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Шымкенте - ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.



