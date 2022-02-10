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Шторм ожидается в девяти регионах Казахстана

10 Февраля 2022 17:43
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Шторм ожидается в девяти регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В девяти регионах республики объявлено штормовое предупреждение, передает МИА «Казинформ».

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По информации РГП «Казгидромет», 11 февраля на западе Акмолинской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на юге, востоке области - туман. Ветер юго-восточный днем на юго-западе области порывы 15-20 м/с.

На севере и в центре Актюбинской области ожидается низовая метель. На востоке области - туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на западный, на севере и в центре области - порывы 15-20 м/с.

На северо-западе, западе Западно-Казахстанской области ожидается гололед, на севере области - туман.

На севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидается туман, днем на западе области - низовая метель. Ветер юго-восточный, днем на западе, в центре области - порывы 15-20 м/с.

На севере и западе Костанайской области ожидается низовая метель. На юге, востоке области - туман. Ветер юго-восточный, на севере и западе области - порывы 15-20 м/с

Днем 11 февраля на большей части Кызылординской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, в центре области ожидаются туман, днем - гололед. Ветер юго-восточный с переходом на западный утром и днем на севере, в центре области 15-20 м/с.

Ночью 11 февраля на севере, юго-востоке Мангистауской области ожидается гололед.

На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Днем ветер юго-восточный, южный - на севере области 15-20 м/с.

На юго-западе, западе Северо-Казахстанской области ожидается метель. 12 февраля на большей части области ожидаются снег, метель. Ветер юго-восточный 11 февраля днем на юго-западе, западе области - порывы 15-20 м/с. 12 февраля ветер на большей части 15-20 м/с, на юго-западе, западе области - порывы 23-28 м/с.


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Поделиться:
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