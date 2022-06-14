Шторм ожидается в большинстве регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов республики, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в Абайской области утром и днем 15 июня ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем - порывы 15 м/с.

На севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на севере, востоке области - порывы 15-20 м/с.

Утром и днем на севере, юге и в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе 15-20, на севере и востоке области порывы 25 м/с.

В центре, на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере, востоке, днем на большей части области - гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере, востоке области 15-20, днем - порывы 23 м/с. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 15 июня в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь.

В Жетысуской области днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе - порывы 15-20 м/с.

На севере, юге, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер северный, северо-восточный днем в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге Мангистауской области - гроза. На западе, севере области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, на западе, севере области 15-20 м/с. Днем на юге области - сильная жара до 40 градусов

На севере, западе Павлодарской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный на севере, западе области днем - порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке области Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-западный ночью на севере, востоке области - порывы 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с, на севере, востоке области - порывы 23 м/с.

В горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный в горных районах 15-20 м/с.

В Улытауской области - порывы ветра до 15-20 м/с.



