Шторм ожидается в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в Атырауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, 26 февраля в Атырауской области местами ожидается низовая метель, гололед. Ветер западный, северо-западный ночью местами, днем на большей части 15-20 м/с.

В Атырау 26 февраля ветер западный, северо-западный порывы 15-20 м/с.

Вероятность шторма 90-95 %.