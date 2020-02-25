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Шторм ожидается в Атырауской области

25 Февраля 2020 18:00
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Шторм ожидается в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в Атырауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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По прогнозам синоптиков, 26 февраля в Атырауской области местами ожидается низовая метель, гололед. Ветер западный, северо-западный ночью местами, днем на большей части 15-20 м/с.

В Атырау 26 февраля ветер западный, северо-западный порывы 15-20 м/с.

Вероятность шторма 90-95 %.


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Ключевые слова: Атырауская область, Казгидромет, Погода,
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