Шторм ожидается в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Скорости до 20 метров в секунду может набрать ветер в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Департамент по чрезвычайным ситуациям Атрырауской области предупредил жителей региона о штормовом усилении ветра 23 июля. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Это предупреждение сделано на фоне продолжающейся в регионе жары.

Температура воздуха в тени в большинстве районов находится около уровня 40 градусов выше нуля. В отдельных районах температура превышает 40 градусов в тени.