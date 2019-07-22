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Шторм ожидается в Атырауской области
22 Июля 2019 03:05 54
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Скорости до 20 метров в секунду может набрать ветер в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Департамент по чрезвычайным ситуациям Атрырауской области предупредил жителей региона о штормовом усилении ветра 23 июля. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Это предупреждение сделано на фоне продолжающейся в регионе жары.
Температура воздуха в тени в большинстве районов находится около уровня 40 градусов выше нуля. В отдельных районах температура превышает 40 градусов в тени.
Ключевые слова: Погода, Атырауская область,
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