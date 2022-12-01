Шторм ожидается в 9 регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормововое предупреждение объявили синоптики в 9 регионах Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

2 декабря в Алматы временами ожидаются туман, гололед.

В Шымкенте ночью и утром - туман

В горных и предгорных районах Алматинской областиожидаются туман, гололед.

На юго-востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный, восточный на юго-востоке области - порывы 15-20 м/с.

На востоке, в горных районах Жетысуской области ожидается туман.

Ночью и утром на севере Западно-Казахстанской области- туман.

На юге, востоке Карагандинской области ожидается низовая метель.

На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области - туман.

На севере, востоке Улытауской областиожидается низовая метель.



