Шторм ожидается в 9 регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормововое предупреждение объявили синоптики в 9 регионах Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.
2 декабря в Алматы временами ожидаются туман, гололед.
В Шымкенте ночью и утром - туман
В горных и предгорных районах Алматинской областиожидаются туман, гололед.
На юго-востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный, восточный на юго-востоке области - порывы 15-20 м/с.
На востоке, в горных районах Жетысуской области ожидается туман.
Ночью и утром на севере Западно-Казахстанской области- туман.
На юге, востоке Карагандинской области ожидается низовая метель.
На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области - туман.
На севере, востоке Улытауской областиожидается низовая метель.