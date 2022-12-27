Шторм ожидается в 8 регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в 8 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», 28 декабря в Абайской области, в городе Семее, сохраняется предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях второй степени.

На большей части Атырауской области ожидается туман.

В ВКО, в городах Усть-Каменогорск и Риддер - предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях второй степени.

Днем на западе Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер восточный, юго-восточный, днем на западе области порывы 15-20 м/с.

В центре, на юге Кызылординской области - гололед.

На севере, в центре Мангистауской области ожидается туман

Н севере, востоке Павлодарской области - туман.

На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на горных перевалах 15-20 м/с.



