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    Шторм ожидается в 8 регионах Казахстана

    27 Декабря 2022, 19:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в 8 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», 28 декабря в Абайской области, в городе Семее, сохраняется предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях второй степени.

    На большей части Атырауской области ожидается туман.

    В ВКО, в городах Усть-Каменогорск и Риддер - предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях второй степени.

    Днем на западе Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер восточный, юго-восточный, днем на западе области порывы 15-20 м/с.

    В центре, на юге Кызылординской области - гололед.

    На севере, в центре Мангистауской области ожидается туман

    Н севере, востоке Павлодарской области - туман.

    На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на горных перевалах 15-20 м/с.
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