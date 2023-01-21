Шторм ожидается в 6 регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявили синоптики в 6 регионах республики, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», 22-23 января на юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской областиожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с, сутки 22, ночью 23 января - порывы 23-28 м/с.

22 января в Жетысуской о бласти - ветер северо-восточный в районе Алаколя 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный в центре, на юге области области 15-20 м/с.

На севере, востоке Павлодарской области- низовая метель. Ветер юго-западный на севере, востоке области - порывы 15-20 м/с.

На юге Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, утром и днем на горных перевалах - порывы 23-28 м/с.

В Шымкенте- ветер восточный, порывы 15-20 м/с. г



