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      Жамбылская область

    Шторм ожидается в 6 регионах Казахстана

    21 Января 2023, 22:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявили синоптики в 6 регионах республики, передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», 22-23 января на юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской областиожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с, сутки 22, ночью 23 января - порывы 23-28 м/с.

    22 января в Жетысуской о бласти - ветер северо-восточный в районе Алаколя 15-20, порывы 23-28 м/с.

    В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный в центре, на юге области области 15-20 м/с.

    На севере, востоке Павлодарской области- низовая метель. Ветер юго-западный на севере, востоке области - порывы 15-20 м/с.

    На юге Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, утром и днем на горных перевалах - порывы 23-28 м/с.

    В Шымкенте- ветер восточный, порывы 15-20 м/с. г

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Жамбылская область Кызылординская область Павлодарская область Туркестанская область Шымкент Погода Жетысуская область
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