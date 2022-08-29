Шторм ожидается в 6 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 6 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

30 августа на юге Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На большей части Актюбинской области сохраняется сильная жара 35-37 градусов. В Актобе - сильная жара до 35 градусов.

В Атырауской области сохраняется сильная жара до 38 градусов. На западе, юге области - чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау - сильная жара до 37 градусов.

Днем 30-31 августа в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, сутки 30, днем 31 августа- 1 сентября на юго-западе области, в горных районах 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области - ветер юго-восточный, южный, днем на западе области - порывы 15-20 м/с. Днем по области сохраняется сильная жара до 38 градусов, чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске - сильная жара до 36 градусов.

На большей части Кызылординской области, в Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



