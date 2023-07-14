Шторм ожидается в 17 регионах страны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявили синоптики в регионах страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

В Астане 15 июля ожидается временами гроза. Днем шквал, град. Ветер юго-западный, западный утром и днем порывы 15-20 м/с. 15 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы 15 и 17 июля сохраняется сильная жара 35 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке, днем на севере, востоке, югеобласти Абай ожидается гроза. Днем на севере, востоке, юге области - град, шквал, пыльная буря. Ветер юго-западный, западный ночью на севере, западе области - порывы 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с, на западе, в центре, юге области - порывы 23-28 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара 35-38 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Акмолинской области - сильный дождь. Ночью на севере, востоке области, днем на большей части области ожидается гроза. Днем на севере, востоке области ожидаются шквал, град. Ветер юго-западный, западный ночью на западе, севере области 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с, на севере, востоке области - порывы 23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере, в центреАктюбинской области - гроза. Ветер западный, юго-западный днем на западе, севере, в центре области - порывы 15-20 м/с. 15 июля на юге, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

15-17 июля на большей части Алматинской области сохраняется сильная жара до 35-38 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная безопасность.

Днем на севере, западе, юге Атырауской области ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный на севере, западе, юге области 15-20, днем временами - порывы 23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке, днем на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на севере, востоке области - град, шквал, на юге области - пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на севере, востоке, юге области 15-20 м/с, днем - порывы 25 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара 35-39 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В районе озера Алакольобласти Жетысу ожидается ветер западный 17-22, днем - порывы 28 м/с. 15-17 июля днем на большей части области сохраняется сильная жара до 35-39 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе Западно-Казахстанской области, днем на большей части области ожидается гроза. Днем на западе, севере области - град. Ветер южный, юго-восточный днем на западе, юге области - порывы 15-20 м/с.

Ночью на севереКарагандинской области ожидается гроза. Ветер западный ночью на севере, днем на севере, в центре, юге области - порывы 15-20 м/с. 15 июля на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Костанайской области ожидается сильный дождь. На большей части области - гроза. Днем на юге, востоке, западе области - град, шквал. Ветер западный, юго-западный 15-20 м/с, днем на западе, востоке области - порывы 25 м/с. 15 июля на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области сохраняется ветер западный, северо-западный в центре, на севере области 15-20 м/с. 15-17 июля - чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на северо-западе Мангистауской области ожидается туман. Днем на юге области - сильная жара до 38 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Павлодарской области ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный на западе, юге области 15-20, порывы 25 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На большей частиСеверо-Казахстанской области - дождь, днем на западе области - сильный дождь. На севере, западе, юге области ожидаются гроза, шквал, днем град. Ветер юго-западный ночью на севере, западе, юге области области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с, на западе, юге области порывы 23-28 м/с.

Днем на севере, в центре области Улытау ожидается ветер западный порывы 15-20 м/с. 15 июля на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность