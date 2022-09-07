Шторм ожидается в 13 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в 13 регионах республики. Об этом передает МИА «Казинформ»

По информации РГП «Казгидромет», 8 сентября на севере Абайской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на севере области 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области на юге области - чрезвычайная пожарная опасность

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на севере, востоке области 15-20 м/с.

8, 9, 10 сентября на северо-востоке Жамбылской области в горных районах ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 15-20 м/с.

На северо-востоке Жетысуской области - ветер северо-восточный, порывы 17-22 м/с, сохраняется сильная жара до 35 градусов. На большей части области - чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, востоке Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге, востоке Карагандинской области - чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области ожидается ветер северный, северо-восточный днем в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Павлодарской области - ветер западный, порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На западе, юге, востоке Улытауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. На севере, западе области - пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, западе области, в горных, предгорных районах 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. .

В Шымкенте ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с



